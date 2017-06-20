Корпорация Roshen остановила работу фабрики в Липецке, а также уволила почти всех сотрудников. Об этом сообщил гендиректор Липецкой фабрики Roshen Олег Казаков.

«Roshen полностью закончила консервацию фабрики в Липецке», - отметил Казаков, сообщает BBC Україна.

По его словам, фабрика остановила производство и уволила всех работников «кроме бухгалтера, юристов и охраны».

Напомним, корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

С апреля 2017 года деятельность фабрики была остановлена.

В декабре 2016 года российский наложил арест на 14 объектов недвижимости, в частности, на склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса и 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн руб. за счет якобы незаконного возмещения НДС. Также торговому дому (не фабрике) ООО «Рошен» (г. Липецк) было предъявлено необоснованных налоговых претензий на сумму 150 млн руб., что нарушает соглашение об избежании двойного налогообложения.

19 июня Басманный суд Москвы продлил арест имущества фабрики до 13 сентября.