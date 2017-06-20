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В случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США предусматривается размещение американских военных резервов на территории Украинского государства.

Об этом заявил в прямом эфире «Свободы слова» на ICTV председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает Укринформ.

«Оно (соглашение по безопасности. – Ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США», – сказал он.

Спикер отметил, что практику подобных сделок давно используют в США: такие документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

По его словам, соглашение предоставляет прерогативе право на предоставление оборонного летального оружия.

Напомним, во время визита в Соединенные Штаты Америки Парубий заявил, что вопрос предоставления США Украине летального оружия не снят с повестки дня и остается открытым. 
ForUm

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