Вопрос предоставления Соединенными Штатами Америки Украине летального оружия не снят с повестки дня и остается открытым. Об этом во время визита в США заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает пресс-служба ВРУ.

Подчеркивая актуальность и важность предоставления летального оружия Украине, он отметил, что этот вопрос, как и вопрос усиления санкций, им поднимался в Пентагоне.

«Он не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым», - отметил Парубий и заверил, что «нет отрицательного ответа, дискуссия открыта».

«Выделение оружия обсуждается, это должно иметь как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США», - добавил он.

Напомним, 8 марта Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта о расходах на 2017 финансовый год для вооруженных сил, которым предусмотрено выделение $150 млн на поставку в Украину «летальной и нелетальной помощи, чтобы противостоять российской агрессии».