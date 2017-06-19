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Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению с первым кварталом 2016 года – вырос на 2,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на предварительные оценки.

Ранее, 15 мая, Госстат обнародовал оперативные оценки, согласно которым ВВП Украины в первом квартале в годовом выражении вырос на 2,4%, то есть обновленные оценки на 0,1 п.п. выше.

Согласно обновленным данным, по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2016 года ВВП в первом квартале с учетом сезонного фактора снизился на 0,3%, что соответствует обнародованным в мае оперативным оценкам Госстата о динамике ВВП в этом измерении, сообщает УНИАН.

Госстат отметил, что номинальный ВВП по итогам первого квартала составил 583,9 миллиарда гривень, ВВП в расчете на одного человека – 13,721 тысячи гривен.

Также сообщается, что данные о ВВП за первый квартал являются предварительными, уточненные данные будут обнародованы в марте 2018 года, а окончательные – в марте 2019 года. Госстат напомнил, что данные показатели не учитывают данные оккупированную территорию Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, Кабинет Министров ухудшил прогноз роста ВВП с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году. 
ForUm

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