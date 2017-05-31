Кабинет Министров ухудшил прогноз роста ВВП с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году. Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщает 112 Украина.

Кабмин пересмотрел прогноз номинального ВВП с 2 584,9 млрд гривен до 2 845,8, а прогноз роста – с 3% до 1,8%.

Ожидается, что среднегодовая инфляция составит 12,9%, а не 12,7%, как ожидалось ранее, а в годовом измерении (декабрь к декабрю) - 11,2% вместо 8,1%.