также в разделеПолитика
Комитеты ВР еще не определились по заявлениям об отставке Стеця и Кутового 4
Березюк будет ночевать под АП 26
НФ требует направить 500 миллионов из «денег Януковича» на «Стену» Яценюка 41
Порошенко вылетел к Трампу 97
Гройсман о транспортных блокадах: Махновщина – это худший путь 87
Березюк объявил голодовку 86
Порошенко дал Яценкюку орден за безвиз 116
Немецкий политик назвал Крым «исконно российской территорией» 494
«Батькивщина» собрала уже свыше полутора миллионов подписей против продажи сельхозземли 59
Порошенко подписал отмену «закона Савченко» 120
Советник: Трамп будет настаивать на освобождении Украины от российской оккупации 128
Проект пенсионной реформы внесут в ВР на следующей неделе 130
Олбрайт высказалась за предоставление Украине оборонительного оружия 39
Порошенко поручил осенью повысить пенсии 159
Порошенко поручил проверить цены на иностранные медпрепараты 30
Порошенко рассказал, как ходил с женой на ночные дежурства и нарушал медицинские инструкции 75
Порошенко: Медреформа Украине нужна как воздух 95
США готовы поддержать альтернативу Минским соглашениям 158

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении первому заместителю главы Генерального штаба Российской Федерации Николаю Богдановскому.

Об этом свидетельствует ответ ГПУ на запрос РБК-Украина.

«По факту вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения в районе Иловайска Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковнику Богдановскому Н.В., который объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание», - отмечается в ответе.

Напомним, в октябре 2016 года суд разрешил Главной военной прокуратуре осуществлять специальное предварительное расследование в отношении президента Российской Федерации в так называемом «Крымском федеральном округе» Олега Белавенцева и заместителя главнокомандующего Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Турченюка за преступления против основ национальной безопасности Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года