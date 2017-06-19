Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении первому заместителю главы Генерального штаба Российской Федерации Николаю Богдановскому.

Об этом свидетельствует ответ ГПУ на запрос РБК-Украина.

«По факту вероломного убийства украинских военнослужащих во время выхода из окружения в районе Иловайска Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, первому заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковнику Богдановскому Н.В., который объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание», - отмечается в ответе.

Напомним, в октябре 2016 года суд разрешил Главной военной прокуратуре осуществлять специальное предварительное расследование в отношении президента Российской Федерации в так называемом «Крымском федеральном округе» Олега Белавенцева и заместителя главнокомандующего Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Турченюка за преступления против основ национальной безопасности Украины.