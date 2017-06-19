Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.

Об этом в Тwitter сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты», - написал он.

Президент України відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 19 июня 2017 г.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил встречу президентов Украины и США, однако не назвал конкретной даты

Министр отметил, что в повестке дня встречи будут стоять вопросы о выполнении Россией своих обязательств в рамках Минских договоренностей, вопрос оккупированного Крыма, доступ к нему международных наблюдателей, вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и США, а также помощь украинским реформам.

Также он рассказал, что при подготовке к встрече президентов согласовывался формат участия США в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Было важно договориться с нашими американскими партнерами относительно их формата ангажирования, будет ли это параллельный формат, будет ли это формат взаимодействия на определенных уровнях с «нормандским форматом», поэтому эта работа тоже была важна», - подчеркнул Климкин.

Глава МИД заявил, что на встрече также планируется обсудить сотрудничество в сфере безопасности. «Без этого мы не можем себе представить любую серьезную беседу. Там ожидаем на некоторые важные решения», - подытожил Климкин.