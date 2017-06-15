Министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил встречу президентов Украины и США, однако не назвал конкретной даты.

По его словам, Администрация Президента синхронно с американской стороной сообщит дату встречи Президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом.

«Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим. Нужно подержать интригу. Я же не могу у своего друга Святослава Цеголко забрать работу. Он сделает соответствующее объявление в ближайшее время, конечно, синхронно с нашими американскими друзьями», - сказал Климкин, сообщает УНИАН.

Министр отметил, что в повестке дня встречи будут стоять вопросы о выполнении Россией своих обязательств в рамках Минских договоренностей, вопрос оккупированного Крыма, доступ к нему международных наблюдателей, вопросы двухстороннего сотрудничества Украины и США, а также помощь украинским реформам.

Также он рассказал, что при подготовке к встрече президентов согласовывался формат участия США в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Было важно договориться с нашими американскими партнерами относительно их формата ангажирования, будет ли это параллельный формат, будет ли это формат взаимодействия на определенных уровнях с «нормандским форматом», поэтому эта работа тоже была важна», - подчеркнул Климкин.

Глава МИД заявил, что на встрече также планируется обсудить сотрудничество в сфере безопасности. «Без этого мы не можем себе представить любую серьезную беседу. Там ожидаем на некоторые важные решения», - подытожил Климкин.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Вашингтоне.