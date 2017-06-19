Любые попытки организовать новые транспортные блокады регионов Украины вроде той, что была развернута на Донбассе зимой этого года, получат адекватную реакцию местных властей и правоохранительных органов. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания с регионами, сообщает пресс-служба Кабмина.

В рамках мероприятия представители власти Сумской области сообщили, что по их информации пока готовится попытка блокирования железной дороги и автодорог в районе города Конотоп. Комментируя это, глава правительства подчеркнул, что потенциальные организаторы блокады сейчас имеют все законные возможности указать на существующие на их взгляд проблемы – в том числе с трибуны Верховной Рады.

«Но тот, кто будет нарушать закон... вы будет мгновенно реагировать. Я это заявляю как премьер-министр. Махновщина – это худший путь», - сказал Гройсман, обращаясь к руководству Сумской области.

Он напомнил, что из-за зимней блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП, а также ряд промышленных активов, которые до недавнего времени платили налоги в бюджет Украины, а сейчас «платят налоги в Россию».

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.