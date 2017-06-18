Граждане Франции в воскресенье, 18 июня, примут участие во втором туре парламентских выборов, сообщает ВВС.

Президент Эммануэль Макрон, чья созданная всего год назад партия «Вперед, республика!» лидировала в первом туре, рассчитывает упрочить свои позиции в парламенте и создать базу для проведения реформ.

Ожидается, что соратники Макрона одержат победу и завоюют большинство мест в национальном собрании Франции.

После второго тура партия Макрона и союзное ей «Демократической движение» могут, согласно оценкам экспертов, занять 445 из 577 мест в нижней палате парламента.

Партии с более богатой историей призывали избирателей поддержать соперников Макрона, чтобы помешать монополизации власти.

Макрон создал партию «Вперед, республика!» в апреле 2016 года, половина ее кандидатов практически не имеет политического опыта.

Выборы в национальную ассамблею проводятся в два тура. 18 июня голосуют избиратели в тех округах, где кандидаты в первом туре не набрали более 50% голосов.

В первом раунде партия Макрона и «Демократической движение» вместе собрали 32,3% голосов.

Второе место в первом туре заняла правоцентристская партия «Республиканцы» экс-президента Николя Саркози с результатом в 15,77%. Крайнеправый «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил 13,2% голосов. Социалистическая партия предшественника Макрона Франсуа Олланда, потерявшая статус правящей, а также их союзники получили всего 9,5%.

Явка в первом туре была самой низкой за все время существования Пятой республики (с 1958 года).