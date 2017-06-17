Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения». Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Законом предлагается изложить в новой редакции часть 5 статьи 72 «Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения» Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи.

Согласно закону, при назначении наказаний, не указанных в части 2 статьи 72, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, закон был принят Верховной Радой 18 мая.