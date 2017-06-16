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Президент США Дональд Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не смог доказать его связей с русскими.

Об этом он написал в Twitter.

«После семи месяцев расследований и слушаний в комитетах о моем «сговоре с русскими» никто не смог предоставить никаких доказательств. Печально!» - отметил Трамп.

Напомним, в настоящее время американские спецслужбы расследуют предполагаемое вмешательство России в прошлогодние выборы президента США. В январе разведывательное сообщество США заявило, что президент России Владимир Путин распорядился провести хакерские атаки на Демократическую партию, чтобы повлиять на предвыборную кампанию и помочь Трампу. В Кремле причастность к кибератакам отрицают.
ForUm

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