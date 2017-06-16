Националистические организации попытаются заблокировать проведение Марша равенства в Киеве, но при этом обещают не нападать на его участников. Об этом сказал пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский.



«Вначале приглашаем всех собраться в субботу в 17:00, в том же самом месте на Майдане. Потому что 18-го - День отца, и мы, соответственно, устроим на Майдане концерт, выступления и так далее. Акция ЛГБТ начинается в воскресенье. И в воскресенье мы позвали всех собраться в 7 часов утра. Так что у нас будет 2 акции: одна вечерняя, светская, на которой мы заявим наше отношение к происходящему», - рассказал он о планах ПС, сообщает Цензор.НЕТ.



По мнению Скоропадского, на акцию в воскресенье пойдет и «Правый сектор», и «Свобода». Также он заявил, что две политсилы координирую свои действия. Также он выразил уверенность, что представители других националистических организаций также выступают против «КиевПрайда».



«Мы не собираемся нападать на каких-то участников. Если у нас будет возможность заблокировать марш утром - хорошо, попробуем заблокировать. Нет - значит, нет. Отдельно избивать, устраивать городское сафари на гомосеков и лесбиянок никто не планирует», - уверил он.



На замечание журналиста о том, что блокирование колонны неизбежно приведет к столкновениям, спикер «Правого сектора» отметил: «У них еще есть несколько дней для того, чтобы отказаться от проведения своих мероприятий».



Скоропадский не считает подобные фестивали ЛГБТ-сообщества борьбой за права человека.



«Понятно, что ни один нормальный гетеросексуальный человек, увидев какой-то гей-парад, не станет гомосексуалистом. Мы такого никогда не говорили, это нас пытаются высмеять таким образом. С другой стороны, это и не защита каких-то прав. Потому что у представителей ЛГБТ права такие же, как у гетеросексуалов. Они, наоборот, пытаются добиться для себя больших прав, чем те, что есть у гетеросексуалов. Приведу пример: допустим, на работу взяли меня и какого-то гея. И, допустим, я работаю хорошо, а он - плохо. И его увольняют, а он говорит: нет, ребята, у меня такое подозрение, что вы меня не можете уволить, потому что я - гей. А в Уголовном кодексе запрещается преследование по этому признаку… Теперь посмотрим, что будет, если станут увольнять меня. Я же не смогу сказать «Вы меня увольняете, потому что я гетеросексуал»? Не смогу. Выходит, они требуют для себя каких-то особых прав», - заявил он.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, в столице состоится Марш равенства.