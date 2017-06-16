Вечером 15 июня в Счастье Луганской области попала под обстрел Луганская ТЭС. Об этом сообщила пресс-служба подразделения компании «ДТЭК Энерго».

«15 июня около 20:45 по «ДТЭК Луганская ТЭС» произведен обстрел – на территорию автотранспортного цеха упал минометный снаряд ориентировочно 80 мм в диаметре. В результате террористического акта никто из сотрудников не пострадал», – сказано в сообщении, передает УНИАН.

По информации пресс-службы, в результате обстрела повреждено автотранспортное имущество. «На текущий момент станция работает в штатном режиме двумя энергоблоками суммарной мощностью 260 МВт. Сотрудники «ДТЭК Луганская ТЭС» получили распоряжение сократить время пребывания на территории ТЭС при отсутствии острой производственной необходимости», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 15 июня станция работала с мощностью в среднем 50 МВт-час, производя электроэнергию в энергосистему Украины.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 15 июня, боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта, вследствие вражеского обстрела один украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью и погиб.