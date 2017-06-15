Президент РФ Владимир Путин заявил, что сближение Украины с НАТО является угрозой для безопасности России, так как на ее территории может появиться военная инфраструктура Альянса.

Об этом он сказал в интервью в фильме американского режиссера Оливера Стоуна, сообщает УНИАН.

На реплику Стоуна о том, что он не видит угрозы в «соглашении между Украиной и НАТО», российский президент ответил: «А я вижу».

«Эта угроза заключается в том, что когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и установку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны», - сказал Путин.

Ранее Путин обосновывал оккупацию и последующую аннексию Россией Крыма возможностью размещения на полуострове баз НАТО.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины, где приоритетом является вступление в НАТО.