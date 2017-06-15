также в разделеПолитика
Матиос заявил о посягательствах на него и его детей 9
Геращенко рассказала, когда законопроект о реинтеграции Донбасса будет в Раде 9
Путин ответил Порошенко на «немытую Россию» 256
Посол ЕС: Многие в Раде защищают свои интересы и блокируют реформы 43
Аваков: Кабинет члена НАПК обыскивают из-за подделки документов 45
Путин грозится защищать Крым «всеми доступными средствами» 104
В НАПК проводят обыск 35
Садовый назвал ответ Гройсмана по мусору хамством 116
Сенат США одобрил ужесточение санкций против России 92
В МИД подтвердили встречу Порошенко и Трампа 75
Турчинов: Россиян в Украину нужно пропускать только по биопаспортам 64
Тиллерсон: Киев и Москва могут взаимодействовать по Донбассу вне Минска 77
Законопроект о завершении АТО планируют подать в ВР на следующей неделе 67
Порошенко объяснил, почему не отменяет АТО 186
СМИ: Порошенко и Трамп встретятся на следующей неделе 144
Гройсман – Садовому: Не ищите крайних, а возьмите и сделайте 61
Япония работает над отменой виз для украинцев 37
Закон о запрете георгиевской ленты опубликован в официальной прессе 92

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сближение Украины с НАТО является угрозой для безопасности России, так как на ее территории может появиться военная инфраструктура Альянса.

Об этом он сказал в интервью в фильме американского режиссера Оливера Стоуна, сообщает УНИАН.

На реплику Стоуна о том, что он не видит угрозы в «соглашении между Украиной и НАТО», российский президент ответил: «А я вижу».

«Эта угроза заключается в том, что когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и установку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны», - сказал Путин.

Ранее Путин обосновывал оккупацию и последующую аннексию Россией Крыма возможностью размещения на полуострове баз НАТО.

Напомним, 8 июня Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно внешнеполитического курса Украины, где приоритетом является вступление в НАТО
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года