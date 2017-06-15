Народный депутат Олег Барна признает свою вину в совершении дорожно-транспортного происшествия на площади Победы в Киеве, сообщает 112 Украина.

По словам нардепа, он не увидел трамвай за машиной, которую обгонял.

«Чувствую себя нормально, все хорошо. Отдыхаем, спим, лечимся. Спасибо богу, что никто пострадал. Это моя вина. Не увидел (трамвай. - Ред.), потому что заслонила машина, которую я обгонял», - отметил он.

По словам Барны, он дал объяснения правоохранителям и на момент аварии находился в трезвом состоянии. «Ко мне подошли (правоохранители. - Ред.), я расписался, что даю согласие на все. Брали кровь. Все нормально. Закон должен быть для всех, все должны быть равны перед законом», - сказал он.

Напомним, поздно вечером 14 июня на площади Победы в Киеве автомобиль Škoda врезался в трамвай №18. Позже стало известно, что автомобиль не предоставил преимущество трамваю и совершил наезд. По предварительным данным, за рулем автомобиля был нардеп от фракции БПП Олег Барна. От удара трамвай сошел с рельсов. На момент столкновения пассажиров в нем не было.