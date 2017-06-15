В Киеве на Площади победы произошло ДТП – легковой автомобиль врезался в трамвай, сообщает hromadske.ua.
В результате удара, трамвай сошел с рельсов. В городской клинической больнице №17 подтвердили, что в результате ДТП пострадал народный депутат от БПП Олег Барна. Однако о состоянии пострадавшего информации не предоставили.
По информации полиции, несколько человек получили ранения, погибших нет.
Водитель трамвая получил легкие повреждения, но от госпитализации отказался.
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