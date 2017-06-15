Народный депутат от фракции БПП Олег Барна после ночной аварии на площади Победы в Киеве находится в больнице. Об этом нардеп рассказал ТСН по телефону.

Подробностей о своем состоянии здоровья депутат не сообщает, слабым голосом отшучивается, что якобы «у него насморк». В целом уверяет, что «все нормально», однако должен оставаться еще некоторое время под наблюдением врачей. Сколько пролежит в больнице, не уточнил.

Напомним, автомобиль, за рулем которого был народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, на большой скорости врезался в трамвай на площади Победы в Киеве. Удар был такой силы, что 20-тонный вагон слетел с колеи, а передняя часть машины превратилась в груду металлолома. Чтобы не допустить возгорания, несколько свидетелей сразу бросились поливать авто из огнетушителей. По словам очевидцев, за рулем был именно нардеп, он ехал с пассажиром. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Подробностей медики не разглашают. Причину аварии выясняют правоохранители.