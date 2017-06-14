также в разделеПолитика
Законопроект о завершении АТО планируют подать в ВР на следующей неделе 8
Порошенко объяснил, почему не отменяет АТО 64
Гройсман – Садовому: Не ищите крайних, а возьмите и сделайте 33
Япония работает над отменой виз для украинцев 26
Закон о запрете георгиевской ленты опубликован в официальной прессе 83
В Нидерландах опубликован закон о ратификации Ассоциации Украина-ЕС 25
Парубий: В Пентагоне обсуждают предоставление Украине летального оружия 108
Аваков выиграл суд против Лещенко 49
Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации СА Украина-ЕС 36
Порошенко уволил послов Украины в Эстонии и ЮАР 42
МИД готовит ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма 53
Тимошенко: Продажа земли во время войны - это преступление перед народом 137
В России завели дело на Парасюка 202
Тука: Агрессия России на Донбассе продлится еще 3-5 лет 108
Турчинов: АТО нужно завершить и перейти к другому формату защиты Украины 323
Сенаторы США договорились усилить санкции против России 60
Трамп во время визита в Польшу обсудит войну на Донбассе 67
МИД: Россия испугалась внедрения контроля за въездом ее граждан в Украину 185

Между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на информацию нескольких дипломатических источников.

Ожидается, что в ближайшее время Администрация Президента официально объявит о данном визите.

«Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», - рассказал один из собеседников.

«Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время», - отметил другой.

Еще один чиновник заверил, что встреча президентов запланирована на следующую неделю.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

96
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года