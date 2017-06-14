Между Украиной и США достигнута договоренность о полноценных переговорах президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на информацию нескольких дипломатических источников.

Ожидается, что в ближайшее время Администрация Президента официально объявит о данном визите.

«Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», - рассказал один из собеседников.

«Уже согласована дата, визит состоится в июне, в ближайшее время», - отметил другой.

Еще один чиновник заверил, что встреча президентов запланирована на следующую неделю.