Депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за законопроект о запрете анонимности в мессенджерах, сообщает ВВС.
Инициативу поддержали только «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Не голосовали фракции ЛДПР и КПРФ.
В законопроекте предлагается обязать мессенджеры предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям.
Для этого сервисы должны будут заключить с операторами связи договор об идентификации. Порядок определит правительство.
Роскомнадзор, согласно законопроекту, получит право ограничивать рассылку сообщений с информацией, распространяемой с нарушением закона. Такой информацией могут быть, например, сообщения о несанкционированных властями митингах.
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