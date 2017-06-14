Кабинет Министров Украины утвердил стратегию повышения уровня безопасности на дорогах на 2018-2020 годы.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.

«Совместно с «Укравтодором» мы разработали план действий, который основывается на Стратегии безопасности движения - 2020. Сюда входят инженерные стандарты – стандарты проектировки строительства и безопасности на дорогах, спасение – скорая медицинская помощь после аварии, правоохранительный контроль – контроль скорости, технического состояния транспортного средства, обучение – формирование поведения водителей и пешеходов. До 2020 года мы должны минимум на 50% сократить смертность на дорогах», - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, представляя постановление.

По его словам, смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди европейских стран. «В 2016 году мы имеем 3,5 тыс. смертей на дорогах, убытки экономики - в размере 4 млрд грн, а это 1,5% - 2% ВВП страны. Эта статистика немного лучше, чем в 2015 году, когда было около 5 тыс. смертей», - сказал он.

Также министр отметил, что «Укравтодор» намерен за три года построить 500 кольцевых транспортных развязок и 1000 наземных пешеходных переходов.

Кроме того, по словам министра стратегия предполагает создание координационного органа по дорожной безопасности. «Мы предлагаем создать координационный орган по дорожной безопасности и просим, чтобы его главой стал премьер-министр Украины. Этот орган объединит государственные органы, которые вовлечены в систему безопасности на дорогах», - отметил Омелян.

Напомним, Государственное агентство автомобильных дорог Украины предлагает уменьшить максимальную скорость движения транспорта на дорогах в городах до 50 км/ч.