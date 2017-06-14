Кабинет Министров Украины еще на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает УНИАН.
«Продление временных чрезвычайных мер в энергетике. Замечаний нет? Принимается», - сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Как ранее сообщал ForUm, 15 февраля Кабинет Министров на месяц ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.
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