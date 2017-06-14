также в разделеЭкономика
Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты до 10 тысяч 27
Кабмин одобрил проект бюджетной резолюции до 2020 года 42
ЕС согласовал предоставление Украине торговых преференций 81
Минсоцполитики надеется отсеять до 5% получателей субсидий 61
Украина готова формировать «газовый коридор» с Венгрией и Хорватией 72
В Украине хотят отменить минимальные цены на сигареты 82
Нацбанк снял ограничения на перевод денег за границу для физлиц 101
Украина перенесла подачу апелляции по «долгу Януковича» 46
Китайская биржа купила украинский банк 106
НБУ упростил порядок инвестирования за границу 31
Гройсман пообещал повысить минималку в следующем году 50
Чиновников НБУ подозревают в содействии растрате 12 миллиардов 34
За прошлый год «Нафтогаз» получил 22,5 миллиарда чистой прибыли 34
Без энергоэффективности расходы на субсидии могут достичь 75 миллиардов 29
Олигарх Бахматюк проиграл очередной суд Нацбанку 66
«Нафтогазу» разрешили взять 3,5 миллиарда кредитов на покупку газа 49
Украина втрое увеличила импорт нефти 40
Рада перенесла введение стандарта «Евро-6» на 2020 год 53

Кабинет Министров Украины еще на месяц продолжил действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, сообщает УНИАН.

«Продление временных чрезвычайных мер в энергетике. Замечаний нет? Принимается», - сказал в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как ранее сообщал ForUm, 15 февраля Кабинет Министров на месяц ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года