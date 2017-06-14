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Средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе составит 10 тыс. грн, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

«Мы прогнозируем, что в этом году средняя заработная плата составит 7 тыс. грн, а в среднесрочной перспективе - 10 тыс. грн», - сказал премьер, сообщает УНИАН.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.

Правительство прогнозирует дальнейшее повышение минимальной заработной платы на фоне роста экономики в следующем году. 
ForUm

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