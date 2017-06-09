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Правительство прогнозирует дальнейшее повышение минимальной заработной платы на фоне роста экономики в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных средств массовой информации, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Средняя заработная плата по стране к концу года превысит 7 тыс. гривен, минимальная заработная плата - 3200 грн. Но в следующем году минимальная заработная плата возрастет. Мы все будем делать для того, чтобы экономический рост приводил к увеличению доходов граждан», - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что ключевой предпосылкой роста станет стимулирование создания новых рабочих мест благодаря развертыванию масштабных инфраструктурных проектов, поддержке промышленности и увеличению возможностей регионов.

Гройсман напомнил, что программы поддержки уже работают в агросекторе, фармакологии, машиностроении, а в ближайшее время правительство представит проект закона, который позволит провести быструю модернизацию и переоснащение предприятий. Речь идет о 36-месячной рассрочке по уплате ПВД при импорте оборудования, которое не имеет аналогов в Украине.

«Это новые технологии, производства в стране и поддержка реального сектора экономики. А что заработает экономика, будем реинвестировать в жизни людей. Наш приоритет - развивать экономику и, как результат, отдавать людям должное через зарплаты и пенсии», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.
ForUm

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