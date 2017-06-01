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Европарламент проголосовал предоставление Украине временных автономных торговых преференций вне действия положений об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Законодательную резолюцию поддержали во время голосования в четверг 475 депутатов, 102 были против и 61 воздержались, сообщает Укринформ.

Документ определяет, что дополнительные торговые преференции для Украины включают введение нулевых таможенных тарифов для некоторых видов сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров. Это, в частности, овес, мед, кукуруза, а также 23 вида промышленных товаров, среди которых – удобрения, обувь, некоторые металлы и электронное оборудование.

Вместе с тем, окончательное содержание решения будет проработано в процессе переговоров между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.

Накануне еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем раскритиковала позицию Европарламента в этом вопросе, отметив, что предложенные законодательным органом ЕС торговые преференции содержат ряд ограничений.

В свою очередь, докладчик в Европарламенте по этому вопросу депутат Ярослав Валеса считает компромиссом между помощью Украине и защитой европейских производителей предложения изъять из предложенных Еврокомиссией преференций такие товары, как пшеница, переработанные томаты и мочевина.

Напомним, ранее правительство Украины обратилось в Еврокомиссию с просьбой предоставить государству односторонние торговые преференции с целью компенсации экономических потерь, вызванных российской агрессией.
ForUm

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