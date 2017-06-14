В Нидерландах опубликован закон, которым вводится в действие закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Как сообщает Укринформ, документ опубликован в официальном издании Staatsblad. С этого момента закон вступает в силу.
Теперь, по процедуре, Нидерланды передадут ратификационные грамоты в Брюссель.
Как ранее сообщал ForUm, 30 мая Нидерланды завершилиратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
13 июня Министерство юстиции Нидерландов подписало данный закон.
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