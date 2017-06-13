Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Супер, что Минюст Нидерландов подписал закон о ратификации Соглашения об ассоциации! Ждем завтра на публикацию в официальном издании», – отметил он.
Как ранее сообщал ForUm, 30 мая Нидерланды завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
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