Палата представителей США 8 марта проголосовала за принятие законопроекта на 2017 финансовый год о расходах на сумму 578 млрд долл. США для вооруженных сил, чем утвердила значительное увеличение бюджета Пентагона, поддерживаемого президентом Дональдом Трампом.

Как сообщают Украинские новости, ссылаясь на ABC News, документ поддержал 371 член палаты представителей, против него голосовали 48.

Оборонный законопроект 2017 предусматривает выделение $516 млрд на основные военные нужды, которые охватывают все - от закупок бомб и пуль к подготовке войск. Почти $62 млрд направляются на военные операции, которые сегодня идут в Афганистане, Ираке и в других местах.

Законопроект также предусматривает расходы в $980 млн на подготовку и оснащение иностранных сил для борьбы с группировкой «Исламское государство».

Также $150 млн будет выделено на поставку в Украину «летальной и нелетальной помощи, чтобы противостоять российской агрессии».

Законопроектом, также предусматривается и выделение $340 млн на «европейскую инициативу сдерживания» - другую программу, которая направлена на противодействие российским угрозам.

Отмечается, что Соединенные Штаты тратят больше средств на оборону, чем следующие семь стран вместе взятые. Однако представители Республиканской партии настаивают на том, чтобы Трамп потратил на оборону на десятки миллиардов больше, чем он предполагал на следующий бюджетный год.