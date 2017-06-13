В центре столицы Казахстана в рамках «Астана арт-фест» разместили 84 фигуры с флагами и символикой разных стран, однако карта Украины оказалась без Крыма. Об этом сообщает ТСН.

Зато на карте России полуостров появился.

ТСН отмечает, что карты, вероятно, перерисовали специально для президента РФ Владимира Путина перед его приездом в Астану.

«К тому же заметно, что карты перерисовали. И вероятно, это произошло перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества, на который в Астану приезжал Путин, ведь изначально карты стран на фигуры нанесли правильно», - говорится в сюжете.

Отмечается, что МИД Украины готовит ноту протеста в адрес Казахстана из-за нарушения международного права.

«Сейчас на высшем государственном уровне в Киеве этот вопрос рассматривается. Проинформировали казахстанскую сторону и попросили решить эту проблему. Пока неизвестно, чья это была инициатива», - заявил временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан Владимир Джиджора.