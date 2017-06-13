В официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» опубликован закон о введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных телеканалах.

Отмечается, что Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования, то есть 13 октября.

Законом установлено, что для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 (телерадиоорганизаций местной категории вещания - не менее 60%).

Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Ситуацию с ток-шоу и передачами, где выступают на разных языках, урегулировали таким образом: передача считается украиноязычной, если все ведущие и дикторы говорят на украинском. В этих передачах разрешается использование другого языка, кроме украинского, если это репортаж с места события, выступления и комментарии гостей или экспертов, трансляция клипа или песни.

Кроме того, региональные каналы, которые вещают на языках коренных народов, имеют право не придерживаться общей квоты.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора канала.

Напомним, 23 мая Верховная Рада одобрила закон о языковых квотах на телевидении.