Киевсовет переименовал проспект Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.

За соответствующее решение на заседании 1 июня проголосовали 69 депутатов, сообщает Украинская правда.

На заседании присутствовал сын Шухевича – нардеп Юрий Шухевич. Он поблагодарил депутатов за принятие такого решения, но отметил, что «родимых пятен большевизма» еще много в Киеве.

После этого Киевсовет объявил перерыв до 15:00.

Как известно, 22 декабря 2016 года Киевсовет не смог принять решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича – решение не поддержала фракция «Солидарность».

Переименование поддержали киевляне во время общественного обсуждения. Комиссия по вопросам наименований рекомендовала мэру внести в Киевсовет представление о переименовании проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.

24 декабря 2016 года 27 общественных объединений Киева призвали депутатов переименовать проспект Ватутина в честь Шухевича.