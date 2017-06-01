также в разделеСтолица
Кличко о прорыве в Голосеево: Убытки должно возместить «Киевэнерго» 6
Киевсовет после штурма и драки приравнял бойцов добробатов к участникам АТО 49
НКРЭКУ опровергла заявление о неплатежах киевлян 63
Киевсовет сегодня займется статусом бойцов добробатов 28
Кличко просит Кабмин запретить отключать киевские ТЭЦ от газа 123
На киевском вокзале у жителя Донетчины изъяли оружие: вез продавать 24
Киевское метро вскоре полностью откажется от жетонов 39
«Нафтогаз» – «Киевэнерго»: Где деньги, Зин? 64
В Киеве на Борщаговке маршрутка столкнулась с автобусом 64
Путепровод на «Нивках» в Киеве закрывают на лето 100
В Киеве легковушка протаранила маршрутку, 10 пострадавших 42
Столичной ТЭЦ-6 отключили газ, 4 жилмассива остались без горячей воды 338
На Киев обрушился ливень: повалены деревья, затопило одну из улиц 271
Метро на Троещину будет иметь 14 станций 107
В Киеве три человека отравились магазинной рыбой, один скончался 216
ГосЧС предупреждает жителей Киева о грозах и шквальном ветре 46
СМИ: В Киеве застрелили экс-директора «Укрспирта» 260
В Киеве из автомобиля расстреляли мужчину 128

Киевсовет переименовал проспект Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.

За соответствующее решение на заседании 1 июня проголосовали 69 депутатов, сообщает Украинская правда.

На заседании присутствовал сын Шухевича – нардеп Юрий Шухевич. Он поблагодарил депутатов за принятие такого решения, но отметил, что «родимых пятен большевизма» еще много в Киеве.

После этого Киевсовет объявил перерыв до 15:00.

Как известно, 22 декабря 2016 года Киевсовет не смог принять решение о переименовании проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича – решение не поддержала фракция «Солидарность».

Переименование поддержали киевляне во время общественного обсуждения. Комиссия по вопросам наименований рекомендовала мэру внести в Киевсовет представление о переименовании проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича.

24 декабря 2016 года 27 общественных объединений Киева призвали депутатов переименовать проспект Ватутина в честь Шухевича.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года