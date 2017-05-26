Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барака Обамы, но в нынешней администрации Дональда Трампа пока нет никакой позиции, поддерживать ли их.

Об этом заявил руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон, сообщает Радио Свобода.

Советник Трампа по экономическим вопросам добавил, что, когда европейские лидеры на саммите НАТО в Брюсселе спросили президента США, планирует ли он продолжать санкции от 2014 года, введенные из-за прежде всего незаконной аннексии Россией Крыма, то его ответ был, что он еще не решил, что делать.

«Я думаю, что президент рассматривает это. Сейчас у нас нет позиции», – сказал Кон.

Экономический советник Трампа отметил, что у президента США есть «много вариантов», которые он рассматривает в контексте темы санкций.