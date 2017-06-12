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В Одессе на Днепропетровской дороге произошла серьезная авария на магистральном водоводе диаметром 1200 мм. Об этом сообщает «Думская».

Издание отмечает, что прорыв случился еще вчера, но устранить течь до сих пор не удалось. Труба проложена по дну засыпанной балки, на глубине 7 метров. Ремонтники уже вычерпали 200 кубометров грунта. Закончить работы они обещают к 23:00.

Без водоснабжения остаются 13 улиц поселка Котовского и Лузановки — это примерно 150 тысяч человек.

«Инфоксводоканал» направил во дворы автоцистерны с технической водой.
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