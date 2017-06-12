В ходе своего визита в Польшу президент США Дональд Трамп обсудит войну на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Радио Польша.

Предлагается, что президент США прибудет в Польшу 5 июля вечером.

Ващиковский отметил, что одним из пунктов визита будет личная встреча с президентом Анджеем Дудой.

Министр добавил, что среди тем переговоров будут двусторонние отношения, в частности, экономическое сотрудничество, поставки газа, сотрудничество в области обороны и российско-украинская война. Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.