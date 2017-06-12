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Сегодня в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» сотрудники Государственной пограничной службы и таможни оформили гуманитарный груз из Республики Беларусь для граждан Украины, проживающих в районе проведения антитеррористической операции с обеих сторон линии разграничения, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что доставка почти 55 тонн груза, состоящего из продуктов питания и средств личной гигиены, осуществлена при участии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

По данным ведомства, груз будет доставлен в Киев, а его последующим распределением и доставкой по назначению заниматься представительство Международного Комитета Красного Креста в Украине.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что доставка гуманитарной помощи осуществлялась в соответствии с международным и отечественным законодательством, регламентирующим порядок направления гуманитарных грузов.
ForUm

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