Сообщение об аварии с участием кортежа Президента Украины Петра Порошенко, которая якобы произошла на Закарпатье, не соответствует действительности, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

«Визит Главы государства прошел без каких-либо нарушений общественного порядка», – говорится в сообщении.

В главке отметили, информацию о ДТП, якобы произошедшем на объездной дороге Ужгорода, распространили ряд СМИ. «В действительности авария случилась уже после того, как кортеж Президента проехал по этой дороге. Водитель мотоцикла вовремя не заметил BMW и решил экстренно затормозить, в результате чего упал в кювет.

Полиция проверяет обстоятельства этого события», – сказано в сообщении.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что якобы кортеж президента Украины Петра Порошенко стал участником аварии на Закарпатье.

Согласно сообщению российского издания «Телерадиокомпания «Звезда» (официальный рупор Минобороны РФ), кортеж Порошенко якобы сбил мотоциклиста дорогой в Ужгород, когда направлялся на открытие символических «дверей в Европу» по случаю старта действия безвизового режима с ЕС.

В интернете также появились видео, якобы снятое очевидцами на месте происшествия.

Напомним, в ходе вчерашнего визита в Ужгород президент открыл символическую «дверь в ЕС» в связи с вступившим в силу безвизовым режимом для Украины.