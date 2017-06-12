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Украинка Элина Свитолина поднялась на одну позицию и занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) благодаря результатам на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос).

Элина улучшила свой личный рекорд еще на одну позицию и вместе с ним обновила национальный рекорд для женского тенниса Украины. До сих пор за всю историю этого спорта лишь одному украинцу удавалось войти в топ-5 - это сделал Андрей Медведев в 1994 году (4-е место в рейтинге АTP), сообщает УНИАН

Первое место в текущем рейтинге WTA по-прежнему остается за Анжеликой Кербер из Германии. Финалистка Ролан Гаррос Симона Халеп поднялась на второе место. Далее идут Каролина Плишкова и Серена Уильямс. Замыкает лучшую пятерку Элина Cвитолина.

Отметим, что сенсационная победительница Открытого чемпионата Франции Елена Остапенко поднялась на 12-е место. 

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, впервые в карьере пробившаяся в третий круг на Открытом чемпионате Франции, приближается к своему лучшему результату в рейтинге (33-е место) и сейчас находится на 37-й позиции.

Что касается результатов чемпионской гонки, которые влияют на участие спортсменок в итоговом турнире года в Сингапуре, то Свитолина здесь на третьем месте, пропустив вперед Халеп и Плишкову. Остапенко - четвертая, замыкает топ-пятерку Каролин Возняцки. 

Напомним, Свитолина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Риме. 
ForUm

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