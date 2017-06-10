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Страны-члены ЕС будут открывать безвиз поэтапно 146

В Киеве на площади перед Администрацией Президента запустили символический «таймер безвиза». Об этом говорится в Facebook Президента Украины Петра Порошенко.

«Мы запускаем таймер, осуществляющий символический отсчет до получения безвизового режима с ЕС! Каждая секунда, которую он отмеряет, не только приближает нас к «безвизу», не только авторизует украинский паспорт на границе с ЕС, который в полночь превратится в паспорт европейского значения и возможностей, не только запускает мощный двигатель наших усиленных контактов с объединенной семьей народов Евросоюза. Через 12 часов последний звук обратного отсчета ознаменует символическое падение бумажной завесы, которая годами отделяла нас от Европы», - заявил Глава государства.

Напомним, европейские государства, которые должны отменить визовый режим для граждан Украины, будут делать это в четыре этапа в течение ночи 11 июня. 
ForUm

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