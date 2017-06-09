Европейские государства, которые должны отменить визовый режим для граждан Украины, будут делать это в четыре этапа в течение ночи 11 июня.

Визовый режим не будет отменен одновременно из-за разницы в часовых поясах, сообщает Европейская правда.

Первым безвизовый режим откроют 8 государств-членов Европейского союза: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр. Въезд в эти государства будет разрешен только по биометрическим паспортам, начиная с полночи по киевскому времени.

В час ночи (по Киеву) границы для граждан Украины откроет подавляющее большинство государств-членов ЕС и Шенгена: Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Среди государств Европейского Союза позже всего безвизовый режим заработает в Португалии, в 02:00 по Киеву, поскольку эта страна живет по лондонскому часовому поясу.

И, наконец, среди государств-членов Шенгена, находящихся за пределами ЕС последней будет Исландия – в 03:00.

После этого в перечне территорий, открывающих безвиз для украинцев в ​​ночь на 11 июня, останется только Гренландия (этот остров является автономной частью Дании, он не является частью ни ЕС, ни Шенгена, но отменит визы вместе с материковой Данией). В портах Гренландии безвиз будет запускаться с 03:00 (восточное побережье) до 06:00 (военная база Thule на западном побережье острова).

Как ранее сообщал ForUm, безвизовый режим с ЕС для граждан Украины вступает в силу с 11 июня.