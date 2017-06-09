Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжат расследование так называемого дела «черной бухгалтерии» Партии регионов в составе совместной следственной группы с департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, возглавляемым Сергеем Горбатюком. Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.

По мнению НАБУ, доказательства, собранные детективами в их совокупности являются достаточными для сообщения председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в ее окончательной редакции и дальнейшего направления обвинительного акта в суд. Однако, согласно статье 279 УПК Украины, сделать это может только руководитель САП Назар Холодницкий, поскольку именно он совершил первое сообщение о подозрении (ст. 279 УПК предусматривает, что «если сообщение о подозрении совершил прокурор, сообщить о новом подозрении или изменить ранее сообщенное подозрение имеет право исключительно прокурор»).

Что касается решения руководителя САП передать материалы дела по подследственности в ГПУ, детективы НАБУ продолжат работу над своими наработками в составе совместной следственной группы с департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры и надеются, что установленные ими факты получат надлежащую правовую оценку.

«Следственная группа в составе детективов НАБУ и работников департамента спецрасследований ГПУ была образована еще в прошлом году с целью совместного исследования записей «черной бухгалтерии» Партии регионов. Ведь от начала расследования стало ясно, что эти записи имеют доказательственное значение в расследовании производств по факту узурпации власти Виктором Януковичем, трагических событий во время Революции Достоинства, подкупа судей Конституционного Суда и других эпизодов, которые команда Горбатюка расследует в течение последних трех лет», - отмечается в сообщении.

НАБУ не видит оснований для беспокойства со стороны САП в вопросе проверки достоверности подписей, равно как и о сроках давности записей в «амбарной книге» ПР. Например, достоверность подписей председателя ЦИК была подтверждена дважды. Тот факт, что последняя запись в книге сделана в декабре 2012 года, по мнению детективов, кардинально не влияет на возможность доказывания содержащихся в ней фактов.

Напомним, 9 июня 2017 года САП распространила заявление относительно решения остановить следствие в отношении председателя ЦИК и передачи материалов «черной бухгалтерии» Партии регионов по подследственности в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.