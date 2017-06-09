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Президент Петр Порошенко заявляет, что блокирование со стороны России решения Совета Безопасности ООН о создании Международного трибунала по расследованию террористической атаки на малазийский Боинг МН17, фактически подтверждает ее причастность к этому преступлению.

«Россия блокирует создание трибунала, что де-факто является явкой с повинной», - заявил Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы Дале Грибаускайте в Харькове.

Президент выразил убеждение, что аннексия Крыма и незаконная агрессия на Востоке были осуществлены постоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций (Россией - ред.), сделали поствоенные механизмы безопасности в мире неэффективными. Он добавил, что любая инициатива, в частности о создании Международного трибунала по расследованию террористической атаки на малазийский Боинг МН17, может быть заблокирована в СБ ООН.

Порошенко также отметил, что в последние дни вышла чрезвычайно важная информация о непосредственных доказательствах участия Российской Федерации в этой террористической атаке.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа по делу о катастрофе «Боинга» установила, что воздушный борт был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили на Донбасс из Российской Федерации и после трагедии увезли обратно. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала следствие по катастрофе предвзятым и политически мотивированным и обвинила Украину в подделке доказательств.

 
ForUm

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