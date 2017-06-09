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НАК «Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 22,5 млрд грн чистой прибыли. Об этом говорится в годовом отчете группы, подготовленном с учетом стандартов GRI, который обнародован на официальном сайте компании.

«Нафтогаз впервые за пять лет стал прибыльным, при этом впервые за десять лет не получал поддержки из госбюджета. Наша группа - крупнейший налогоплательщик в Украине: мы заплатили в госбюджет 74 млрд грн, или около 10% его доходов. Для сравнения, в 2014 году на «Нафтогаз» приходилось около 25% расходов госбюджета. Кроме того, мы не только надежно обеспечиваем газом дома наших граждан, но и гарантируем его достаточность для всех других категорий потребителей Украины при любых, даже очень сложных обстоятельствах. Это главные итоги трех лет работы нашей команды», – заявил, представляя отчет, председатель правления НАК Андрей Коболев.

Отмечается, что финансовый результат группы изменился от 88,4 млрд грн (5,6 млрд долл.) чистого консолидированного ущерба в 2014 году до 22,5 млрд грн (0,9 млрд долл.) чистой консолидированной прибыли в 2016 году. Основную прибыль в прошлом году - более 26 млрд грн – «Нафтогаз» получил от сегмента транспортировки и распределения газа.

Кроме того, прибыльными были сегменты добычи газа (15,3 млрд грн), нефти (1,7 млрд грн), транспортировки нефти (1,6 млрд грн). Убытки по результатам года «Нафтогаз» получил от сегментов добычи нефти и конденсата (-6,8 млрд грн), торговли газом (-3,5 млрд грн) и хранения газа (-1,6 млрд грн). Обеспечение на судебные иски, часть убытков от колебания курса гривни и другие расходы группы, котррые не распределяются на операционные сегменты, составили 11,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что согласно в финансовой отчетности компании за 2016 год, НАК «Нафтогаз» впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн. 
ForUm

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