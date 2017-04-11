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В 2016 году НАК «Нафтогаз» впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за предыдущий год, сообщает пресс-служба госхолдинга.

«По результатам 2016 года «Нафтогаз» получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн, которая была обеспечена преимущественно благодаря транзиту газа», - сказано в сообщении.

При этом компания получила убыток по направлению деятельности «Оптовая торговля газом» в размере 2,9 млрд грн. «40% ущерба обусловлено реализацией газа для потребителей, которые подпадают под действие специальных обязанностей», - отметили в «Нафтогазе».

В компании заявляют, что наиболее прибыльным сегментом деятельности «Нафтогаза» был транзит природного газа (28,7 млрд грн прибыли). Кроме того, «Нафтогаз» получил положительный результат от участия в капитале предприятий группы (2,4 млрд грн прибыли). С другой стороны, убыточной была деятельность по оптовой торговле газом (2,9 млрд грн убытка). Еще 1,7 млрд убытков принесли другие расходы, уменьшенные на другие доходы. В эту сумму включены обеспечения по судебным делам, потери от курсовых разниц, доходы по остаткам на счетах и другие начисления.

«По сравнению с 2015 годом доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 млрд грн. Это произошло из-за увеличения объема транзита на 15,1 млрд куб м (22,5%) и девальвацию национальной валюты. Уменьшение убытков от оптовой торговли природным газом (2,9 млрд грн против 42,4 млрд грн в 2015 году) стало следствием реформирования рынка природного газа», - пояснили в компании.

Также отмечается, что в 2016 году «Нафтогаз» получил прибыль от участия в капитале предприятий группы в размере 2,4 млрд грн, тогда как по результатам 2015 года убыток по этому направлению составил 6,2 млрд грн.
ForUm

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