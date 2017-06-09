Кабинет Министров Украины готовит решение о перераспределении 15 млрд грн на финансирование программ по предоставлению льгот и субсидий по оплате коммунальных услуг, и рассчитывает на его принятие в Верховной Раде до конца июня.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Правительство в этом месяце, и буду просить поддержку парламента, внесет предложение о перераспределении 15 млрд грн на льготы и субсидии всех предприятий топливно-энергетического комплекса - теплокоммуэнерго, предоставляющих коммунальные услуги. Будут проведены все расчеты, все средства предусмотрены, нужно решение парламента. В июне мы этот вопрос решим», - заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что в настоящее время осуществляется перерасчет всех сумм, и правительство оценивает необходимую потребность в средствах.

Напомним, 30 мая в «Киевэнерго» заявили, что «Киевтрансгаз» полностью остановил газоснабжения столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и зимой отоплением) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы.

В компании отметили, что основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева – накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения.