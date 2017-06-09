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Правительство Катара отвергло обвинения в свой адрес в поддержке терроризма после того, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет объявили о внесении в список «подозреваемых в финансировании терроризма» 59 человек и 12 организаций, которые связаны с Катаром.

«Недавнее совместное заявление, сделанное Саудовской Аравией, Бахрейном, Египтом и ОАЭ относительно «списка подозреваемых в финансировании терроризма», в очередной раз усиливает безосновательные обвинения, которые не опираются на факты», - говорится в заявлении катарского правительства, которое было обнародовано 9 июня, сообщает Немецкая волна.

«Наша позиция в борьбе против терроризма является более решительной, чем многих подписантов этого общего заявления - факт, который удобным образом игнорируется авторами заявления», - отметили в правительстве Катара.

В ночь на пятницу Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет внесли в террористический список 59 человек и 12 организаций, имеющих отношение к Катару. Ранее эти четыре государства разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за якобы поддержки последним экстремистов и террористов. Позже к этим странам присоединились Йемен, Мальдивская Республика, Мавритания и Сенегал.
ForUm

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