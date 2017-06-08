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Судью Ковельского местного суда Волынской области задержали на взятке в размере 4 тыс. грн. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он подчеркнул, что задержание судьи проводили сотрудники прокуратуры совместно с прокурорами САП и оперативными работниками Нацполиции и СБУ в Волынской области.

«Судья-коррупционер требовал и получил неправомерную выгоду в размере 4000 грн за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении», - отметил Луценко.
ForUm

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