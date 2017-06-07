При получении взятки в размере 5 миллионов долларов правоохранители задержали представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«ГПУ совместно с управлением «К» СБУ сегодня при получении неправомерной выгоды в сумме $5 млн задержали одно из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которая разработала преступную схему вымогательства и получения взяток от руководителей банковских учреждений, в которых введены временные администрации», - отметил он.

По словам Луценко, $5 млн – это цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам.

Генпрокурор подчеркнул, что за такие действия грозит до 12 лет лишения свободы.