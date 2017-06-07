Члены незаконных вооруженных формирований снова повысили огневую активность вдоль всей линии соприкосновения, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 85 раз за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате боевых действий прошедшие сутки 8 бойцов сил АТО получили ранения.

На приморском направлении НВФ 25 раз применяли оружие, чаще всего – в районе населенного пункта Чермалык, где неоднократно били по позициям сил АТО из минометов калибра 120 мм и один раз – из реактивных систем залпового огня. Также под обстрелы попадали укрепления вблизи Водяного, Широкино, Гнутово, Тарамчука, Павлополя, Новотроицкого и Марьинки. Там противник в основном использовал стрелковое оружие, гранатометы, на некоторых участках – 82-мм минометы и вооружения БМП.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования 28 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины. География вражеских обстрелов остается постоянной: такие факты зафиксированы в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого, Новгородского, Зайцево, Новолуганского и Троицкого. Противник активно применяет стрелковое оружие, гранатометы различных модификаций, минометы калибра 82 мм, реже - калибра 120 мм. Однако вечером бандиты совершили два мощных обстрелы позиций сил АТО, которые расположены вблизи Троицкого, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 120-мм минометов, танковых пушек и средств поражения меньшей мощности. Также вчера боевики раз обстреляли жилые дома одного из прифронтовых населенных пунктов на Светлодарской дуге.

На луганском направлении противник вчера чаще всего использовал оружие против украинских военных – 32 раза. В районе Крымского и Новтошкивського боевики совершили несколько мощных обстрелов из 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Под минометные обстрелы также попали военные, которые держат оборону возле Новоалександровки, Трехизбенки, Попасной Троицкого, Катериновки и Новозвановки.