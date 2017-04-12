Правительство Украины готово инвестировать государственные средства в развитие дорожного хозяйства и повышение качества дорог, но не будет терпеть «халтуру» - независимо от источников финансирования работ.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, одной из главных тем которого стало текущее выполнение дорожных работ.

«Мы делаем системные шаги, консолидируем усилия. И мы готовы инвестировать в то, чтобы украинские дороги получили надлежащее качество. Но если мы будем видеть «халтуру» по регионам... Неважно - это государственные или местные средства, мы не будем этого терпеть. Халтурщиков выводите за пределы. О них будет знать вся страна. Я поддерживаю изменение подходов к контролю качества», - цитирует слова Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Он также высказал предложение проводить подобные заседания правительства раз в две-три недели и информировать страну о том, что происходит на дорогах, какие задачи стоят перед «Укравтодором» и куда направляются средства.

При этом он добавил, что бюджетные ассигнования для проведения работ есть, и они значительны. «И я уверен, что можно решить и вопрос зарплат для дорожных рабочих. Надо просто перестать воровать», - сказал глава правительства.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.