Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,5% с 3%, а в 2019 году - до 4% с 3%, сохранив при этом прогноз роста на текущий год на уровне 2%. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Всемирным банком (ВБ).

Согласно отчету, усилия правительства Украины по стабилизации экономической ситуации, поддерживаемые международными финансовыми институтами, позволили уже в 2016 году перейти к росту ВВП в 2,3%, сообщает УНИАН.

При этом в ВБ отметили, что ситуация на мировых сырьевых рынках стабилизировалась и может послужить поддержкой экономического роста в развивающихся странах, а также способствовать смягчению монетарной политики.

В то же время, негативными факторами для экономики Украины могут стать ограничение спроса от домохозяйств, а также торговая блокада оккупированных территорий Донбасса.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в 2018 году до 3% при замедлении инфляции до 7%.

Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2018 году рост ВВП Украины составит 3,2%, вместо прогнозируемых ранее 3,5-4%